O sportiva din Constanta, in varsta de 25 de ani, a murit in timp ce alerga pe strada

Potrivit politistilor constanteni, ea fost gasita sambata seara, cazuta pe o strada din localitatea Valu lui Traian, de un trecator care a cerut imediat ajutor la 112.Tanara era in stop cardio respirator, iar cadrele medicale sosite la fata locului nu au mai reusit sa o readuca la viata.Ea obisnuia sa alerge pe distante mari, in anii trecuti participand la competitii nationale de semimaraton, cum ar fi Maratonul Nisipului, de la Mamaia , sau Maratonul International de la Brasov.Tanara nu era cunoscuta ca avand afectiuni medicale, medicii legisti urmand sa stabileasca in urma necropsiei cauzele decesului.De asemenea, politistii constanteni fac cercetari in acest caz pentru a stabili cu exactitate imprejurarile care au dus la moartea tinerei.