Parlamentarul Eleonora-Carmen Harau, declarat incompatibil de ANI. Cum se apara senatorul

De asemenea, Eleonora-Carmen Harau s-a aflat in incompatibilitate si in perioada 21 decembrie 2016 - 05 mai 2017, intrucat a detinut simultan calitatea de senator si functia de cenzor supleant la aceeasi societate comerciala, se arata intr-un comunicat ANI citat de Agerpres."Intrucat persoana evaluata nu a mentionat in declaratiile de interese depuse in calitate de deputat si de senator functia de cenzor supleant la Ameritech SA, ANI a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in vederea verificarii indiciilor privind savarsirea infractiunii de fals in declaratii prevazuta de dispozitiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal", se arata in comunicat.ANI precizeaza ca senatorul a fost informat despre declansarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum si drepturile de care beneficiaza - de a fi asistat sau reprezentat de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.Potrivit sursei citate, Eleonora-Carmen Harau nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere in exercitarea dreptului la aparare.Carmen Harau a declarat ca atunci cand a intrat in politica, in 2012, calitatea sa de cenzor supleant epirase de ani de zile."Eu in 2012 am venit in politica din zona antreprenoriala, am avut mai multe societati comerciale. In legatura cu aceasta pozitie de cenzor supleant, la momentul la care am intrat in politica, cenzoratul acesta exprirase de doi ani.Inspectorul ANI ori nu a observat, nu pot pune la indoiala buna sa credinta, dar nu a vazut ca acel cenzorat expirase.", a declarat Carmen Harau la Realitatea TV.