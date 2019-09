Perchezitii in Romania si in Olanda, in dosarul uciderii fetitei de 11 ani din Dambovita

Ziare.

"In cursul zilei de 24 septembrie 2019, in cauza privind uciderea minorei Mihaela-Adriana Fieraru, din localitatea Gura Sutii, judetul Dambovita, cauza in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal, agresiune sexuala si omor calificat, au fost efectuate perchezitii domiciliare atat in Olanda, la domiciliul cetateanului olandez vizat, cat si in Romania, la locuinta temporara a acestuia", a transmis, marti, Parchetul General.Sursa citata a precizat ca "cercetarile continua pentru documentarea intregii activitati infractionale".Procurorul general Bogdan Licu a declarat, marti dimineata, ca autoritatile romane nu au inca dovada oficiala ca cetateanul olandez suspectat de uciderea fetei s-a sinucis, dar cand aceasta va exista, procurorii vor dispune clasarea cauzei, precizand insa ca vor fi urmarite in continuare toate pistele care il vizeaza pe acesta.Licu a explicat ca in cazul Gura Sutii a fost emis un ordin european de ancheta, iar anchetatorii romani au apelat la colegii din Olanda, care sunt foarte deschisi si ii ajuta."Nu stim daca exista si alte victime, dar trebuie verificate toate pistele, pentru ca el a fost de cel putin patru ori in tara. Nu avem date la acest moment ca ar fi avut complici", a declarat procurorul general."Ne axam pe traseul pe care l-a avut in Romania si incercam sa indentificam locurile in care a fost, incercam sa identificam eventuali complici", a declarat procurorul general, amintind ca, in premiera, dupa cazul Caracal, a fost declansat cel mai amplu control tematic din istoria Ministerului Public, fiind verificate toate cazurle disparitiile din ultimii zece ani.Procurorul general a afirmat ca marti noaptea, in jurul orei 4, a ajuns dosarul la Parchetul General. Cetateanul olandez suspectat in cazul uciderii fetitei de 11 ani din judetul Dambovita s-a sinucis , aruncandu-se in fata unui camion. El fusese pus sub acuzare de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita, pentru omor calificat, agresiune sexuala si lipsire de libertate in mod ilegal prin rapire. Ambasada Olandei a reactionat dupa punerea sub acuzare, exprimandu-si regretul si anuntand ca autoritatile din ambele tari sunt in contact direct pe acest subiect."Cu mare regret, Ambasada Regatului Olandei a aflat despre moartea tragica a unei fetite la Gura Sutii. Autoritatile olandeze sunt pregatite sa acorde sprijin colegilor romani. Politia si autoritatile judiciare din ambele tari sunt in contact direct", anunta reprezentanta diplomatica. Parchetul General a preluat, luni, instrumentarea dosarului , avand in vedere "elementele de extraneitate, precum si desfasurarea cercetarilor pe raza mai multor judete".Cetateanul olandez suspectat ca a ucis fetita de 11 ani din Dambovita avea cazier pentru infractiuni de natura sexuala, violenta si conducere sub influenta alcoolului. Politia Romana verifica daca avea legaturi cu retele de traficanti de minori. Fetita de 11 ani din localitatea Gura Sutii, care vineri nu s-a mai intors acasa de la scoala, a fost gasita duminica, moarta . Anchetatorii au anuntat ca fetita a fost ucisa in aproximativ 30 de minute din momentul rapirii.Mihaela Adriana Fieraru a disparut pe drumul de la scoala catre casa, trupul sau, cu urme de violenta, fiind gasit in niste tufisuri in afara localitatii.