Politistii cer sprijin pentru gasirea unei fete de 13 ani din Bucuresti, disparuta de acasa

Fata de 13 ani are 1,50, 45 de kilograme, fata ovala, ten deschis, ochi caprui, par saten, lung, buze medii, nas drept, constitutia corpului slaba, iar pe partea stanga a gatului are mai multe alunite.Ana Maria Carmen Cazacu a plecat in 14 martie din locuinta sa din Sectorul 3 si nu s-a mai intors. La data disparitiei, purta pantaloni de trening gri, vesta neagra cu gluga, camasa alba cu negru si adidasi albi cu inimioare.Cei care au vazut-o sau pot oferi detalii sunt rugati sa anunte Politia Capitalei, apeland numarul unic de urgenta 112.