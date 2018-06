Politistul pedofil a fost trimis in judecata pentru 18 agresiuni sexuale. Victimele au intre 5 si 38 de ani

Ce s-a descoperit in timpul anchetei

Totul s-ar fi intamplat in perioada 2 noiembrie 2009 - 5 ianuarie 2018, potrivt procurorilor Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului General.Eugen Stan ar fi agresat sexual"Modul de operare al inculpatului viza, in general, urmarirea victimelor in drumul lor spre blocurile in care locuiau,", acuza Parchetul General.Ancheta a inceput pe 8 ianuarie 2018 si viza savarsirea infractiunii de agresiune sexuala asupra a doi minori, de 5, respectiv de 9 ani, la data respectiva inculpatul fiind angajat al Ministerului Afacerilor Interne. Ulterior, cazul a fost preluat la Parchetul General."Pe parcursul urmaririi penale au fost preluate mai multe dosare de la parchete de pe langa judecatoriile de sector din Bucuresti avand ca obiect, de asemenea, savarsirea unor infractiuni de agresiune sexuala de catre inculpatul Stan Eugen, acestea fiind reunite intr-un nou dosar, care in final a fost reunit cu dosarul mentionat anterior", au explicat anchetatorii.Procurorii au dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului cu privire la bunuri mobile si imobile ale politistului.Eugen Stan lucreaza din 2010 in Brigada Rutiera, fiind transferat de la Jandarmerie pe un post de sofer al unui sef din Politie, este casatorit si are doi copii.Anul trecut, ar fi incercat sa violeze o femeie, iar in 2012 ar fi abuzat sexual o fetita, in Sectorul 6 al Capitalei.