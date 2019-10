Scoala pe roti: daca nu poti veni tu la scoala, vine scoala la tine. Maraton de solidaritate, la final de an

Daca nu poti veni tu la scoala, vine scoala la tine

Din 2006 si pana astazi, Scoala Mobila a ajuns la peste 5.000 de copii din comunitati marginalizate sau izolate din mediul rural sau urban, pentru a-i reintegra educational.Designeri, companii, voluntari, cu totii demonstreaza ca magia este ceea ce sta in puterile noastre sa facem, pentru cei care au nevoie. Brazii special creati pentru gala vor fi licitati in seara de 12 decembrie 2019.Scoala Mobila este construita pe un sistem cu patru roti, care permite lucratorilor stradali sa o transporte cu usurinta in diferite zone ale orasului.Scoala Mobila este formata dintr-o serie de cinci table conectate intre ele, care se pliaza, ajungand la o dimensiune de sase metri lungime. De aceste table se ataseaza planse structurate pe diferite domenii: drepturile copilului, literatura, matematica, vocabular, educatie pentru sanatate, terapie creativa, prevenire consum droguri, prevenire prostitutie, prevenire HIV / SIDA. Asociatia Salvati Copiii Iasi detine in prezent peste 300 de materiale educationale care pot fi atasate Scolii Mobile.Metodologia scolii mobile are un caracter creativ si interactiv ce poate fi adaptata la diferite categorii de copii, inclusiv la cei care fac parte din invatamantul de masa, ca o forma de educatie nonformala.- o propozitie de secol trecut si totusi spusa astazi de mamele a peste o treime dintre copiii romani, care traiesc sub pragul saraciei, definit matematic drept venituri mai mici de 60% din venitul mediu la nivel national (adica sub 616 lei/persoana/luna in 2017), incluzand prestatiile sociale.Peste 32% dintre copiii din Romania traiesc sub pragul de saracie, 42% se afla in risc de saracie si excluziune sociala, iar 21,5% dintre copii traiesc in deprivare materiala severa, ceea ce inseamna ca nu le sunt asigurate conditii materiale esentiale pentru un trai decent, cum ar fi hrana adecvata, caldura in locuinta, acces la utilitati, telefon etc.Conform unui studiu al Bancii Mondiale, in medie, un copil nascut in Romania va ajunge pana la varsta de 18 ani sa isi foloseasca doar 60% din potential din cauza accesului redus la servicii de sanatate si educatie.De 19 ani, Salvati Copiii Romania incheie anul cu un maraton al binelui si solidaritatii - Festivalul Brazilor de Craciun.An de an, organizatia ii identifica pe copiii vulnerabili, al caror acces la educatie gratuita e mai mult pe hartie decat pe teren, si dezvolta programe complexe prin care ii reintegreaza educational si le sta alaturi, pentru a se asigura ca acesti copii nu sunt abandonati in sistem.Pana in prezent, prin fondurile stranse in cele 18 editii, peste 39.485 de copii din grupuri vulnerabile au fost sustinuti sa mearga la scoala.