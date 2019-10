Targuielile Guvernului de la Bucuresti pun bete-n roate Comisiei Europene. Cu ce costuri si ce rol are motiunea

Cum stau, de fapt, lucrurile

Cu jumatate de gura si pretextand sacrificiul pentru partid, Viorica Dancila a admis, luni, intr-un interviu la Adevarul, ca ar fi putut sa plece comisar european, dar PSD mai are nevoie de ea in tara. Prim-ministrul stie foarte bine ca nu ar fi avut nici cea mai mica sansa sa fie acceptat macar in preliminarii, daramite sa treaca de filtrul comisiei de specialitate, Transporturi in cazul de fata, acesta fiind portofoliul (inca) alocat Romaniei de presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.Ce a urmarit Dancila cu acest artificiu e sa arate ca are sanse europene, asa ca partidul ar face bine sa aprecieze ce are. Pare o ironie, dar e doar nivelul submediocru al tranzactiilor politice romanesti.Ce a auzit partidul e ca functia de comisar european e inca pe masa, calculele si negocierile nu sunt inchise. O poveste care poate mentine inca sperantele si manevrele in PSD, dar care deserveste Romaniei, tara care nu prea mai conteaza pe holurile de la Bruxelles, la nivel oficial.Institutiile europene nu mai pot legitima un guvern de impostura, care propune pentru portofoliul de comisar persoane cu probleme de baza, de integritate, egalitate si profesionalism, asa ca incercarile grotesti de santaj pe care le practica Guvernul PSD nici macar nu sunt luate in serios.Dupa ce Comisia Juridica a Parlamentului European a descalificat-o pe Rovana Plumb, pentru ca aceasta nu a reusit sa convinga ca are solutii legale pentru a iesi din situatia de conflict de interese, Guvernul Romaniei a luat in deradere tot mecanismul de selectie a noii echipe de comisari, coordonata de Ursula von der Leyen.Dupa o diversiune in stil PSD, in care a aruncat pe piata numele lui Mihai Fifor, Viorica Dancila l-a anuntat pe Dan Nica, pe care Ursula von der Leyen deja il respinsese la prima strigare, cand Guvernul a trimis primul set de propuneri. A fost un gest de fronda, resentimentar, santajist, care a fost interpretat ca atare la Bruxelles.A doua miscare a fost o propunere mediocra, secretarul de stat din MAE Gabriela Ciot, fara multe ispravi cunoscute, dar legitimata de grupul de la Cluj, mai ales de fostul negociator-sef cu UE, Vasile Puscas, de care se pare ca o leaga, a scris jurnalista Emilia Sercan, o relatie de ... plagiat Felul in care Guvernul de la Bucuresti a vrut sa provoace Comisia Europeana cu acest al doilea set de propuneri a fost primit ca atare de Ursula von der Leyen, care a dat semnale ca este din ce in ce mai putin dispusa sa aiba un dialog cu un prim-ministru indolent.De altfel,In momentul de fata, Romania tine in loc procesul de constituire a noii echipe a Comisiei Europene, e singurul stat fara comisar-desemnat, potrivit surselor europene ale. Confirmarea a venit chiar de la CE:Imaginati-va insa cat de mare este lipsa de consideratie a oficialilor europeni fata de premierul roman, de vreme ce prefera sa astepte motiunea de cenzura, pentru ca o cadere a Guvernului ar face ca alti actori sa aiba un cuvant de spus in nominalizarea comisarului, in special presedintele Klaus Iohannis.In cel mai rau caz, dar putin probabil, totusi, Romania poate sa ramana nereprezentata in Comisia Europeana, tratatele permit asa ceva, a scris si fostul europarlamentar Cristian Preda Intr-un scenariu mai bland, Romaniei ii poate fi luat portofoliul pentru care nu a fost in stare sa desemneze un comisar capabil si sa se inventeze un portofoliu marginal, cum a fost cazul Multilingvismului. Ipoteza a aparut la o discutie cu europarlamentarii PLUS USR, la Bruxelles.Intr-un scenariu mai optimist, care depinde de trecerea motiunii, se poate propune un schimb de portofolii cu Ungaria si Bucurestiului sa ii revina Vecinatatea, un portofoliu greu pentru regiunea Balcanilor. In acest caz, varianta in carti este desemnarea Luminitei Odobescu, ambasadorul Romaniei la UE.Pana una-alta, insa, Romania intra intr-un registru tot mai mic la Bruxelles, cu toate eforturile europarlamentarilor PNL, PLUS si USR de a arata ca Guvernul PSD nu e reprezentativ.