Un barbat a fost gasit spanzurat in garajul auto al unei unitati militare din Dambovita

Potrivit reprezentantilor IJP Dambovita, in aceasta dimineata, in jurul orei 06:30, politistii din cadrul Politiei Orasului Titu au fost sesizati prin 112 cu privire la faptul ca un barbat de 35 de ani, din Gaesti, a fost gasit spanzurat intr-un garaj auto al unei unitati militare.In cauza a fost intocmit un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.Cercetarile se efectueaza sub coordonarea unui procuror de la Parchetul Militar Ploiesti.