Un copil a disparut in timp ce era la scaldat. O echipa de scafandri il cauta

Ziare.

com

Copilul este cautat, marti, de pompieri, dar si de membri ai familiei, dupa ce a disparut in timp ce era la scaldat in comuna Comlosu Mare, din judetul Timis.Reprezentantii ISU Timis intervin cu o barca, dar au fost chemati in ajutor si scafandri de la Arad.Copilul ar fi mers la scaldat impreuna cu alti prieteni si, la un moment dat, ar fi disparut in apa, potrivit reprezentantilor ISU Timis.Trei subofiteri cu o barca, dar si membri ai familiei au inceput sa caute copilul."De asemenea, au fost alertate fortele din cadrul altor 4 subunitati: 12 subofiteri, 4 barci, 4 baloane de iluminat cu 4 generatoare si 2 scafandri din cadrul ISU Arad", au mai transmis reprezentantii ISU.