Un copil de 8 ani din Alba a fost dat disparut UPDATE

"La data de 23 septembrie 2019, in jurul orei 20,00, Politia Municpiului Alba Iulia a fost sesizata de catre o femeie din municipiu, cu privire la faptul ca fiul sau, in varsta de 8 ani, in dimineata zilei de 23 septembrie, in jurul orei 09,00, a plecat de la scoala si nu a mai ajuns acasa. Politistii au demarat activitatile de cautare, in vederea depistarii minorului, iar acesta a fost dat in urmarire", a transmis Politia Alba.Baiatul a fost gasit in apropierea unei terase din oras. Politistii incearca sa afle daca a fost victima vreunei infractiuni."Minorul a fost gasit in municipiul Alba Iulia, in apropiere de terasa << La vizitiu >> . A fost preluat de politistii care fac verificari pentru a stabili daca a fost victima vreunei infractiuni. Starea lui este buna", au transmis, luni seara, politistii din Alba.