Duminica neagra pe litoral: Un tanar de 18 ani din R. Moldova s-a inecat, doua persoane sunt disparute

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati duminica seara sa intervina la o persoana aflata in pericol de inec in mare, in statiunea Neptun. La fata locului au mers doua ambarcatiuni de la Garda de Coasta, un echipaj SMURD si un echipaj de descarcerare, acesta din urma urmand sa efectueze cautari la mal. Echipele de interventie au reusit sa gaseasca trupul persoanei respective in zona digului si l-au adus la mal. Cadrele medicale au facut timp de cateva zeci de minute manevrele de resuscitare, dar nu au reusit sa-l aduca la viata.Politistii au stabilit ca este vorba de un tanar in varsta de 18 ani, din Republica Moldova, el aflandu-se pe litoral pentru a lucra.De asemenea, pompierii au mai fost solicitati sa intervina duminica seara in Tuzla, acolo unde o persoana s-ar fi inecat intr-o balta, la fata locului deplasandu-se o ambarcatiune de la statia Tuzla, o autospeciala de pompieri si scafandri. Pana la ora transmiterii acestei stiri, persoana disparuta nu a fost gasita.De asemenea, duminica dupa-amiaza, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina pe plaja de la Corbu, dupa ce doi copii de aproximativ 14 ani au intrat in mare. Unul dintre ei a reusit sa iasa din apa, fiind in stare buna, insa cel de al doilea a disparut in mare.La fata locului au fost solicitati reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, in zona deplasandu-se un echipaj de scafandri, care a inceput cautarile, trupul acestuia nefiind deocamdata gasit. Din cauza intunericului si a marii agitate, cautarile au fost oprite, urmand sa fie reluate luni dimineata.