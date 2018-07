Actorii au iesit in strada sa stranga semnaturi ca penalii sa nu mai ocupe functii publice: Sa construim o Romanie noua!

Victor Rebengiuc: Cata vreme ei ne fura, ne taraim

Oana Pelea strange semnaturi: Pentru ca pot si pentru ca imi pasa!

In cadrul campaniei, care are ca punct "zero" Piata Universitatii, au fost stranse deja 300.000 de semnaturi din toata tara, din necesarul de 500.000, a precizat actorul Marius Manole, coordonator al campaniei actorilor."Veniti, oameni buni, si semnati, ca sa scapam de clasa asta politica mizerabila si sa incercam sa construim o Romanie noua, o Romanie dreapta, o Romanie corecta!", este apelul actorului Marius Manole catre romani, potrivit Agerpres.El este de parere ca orice alta categorie profesionala se poate implica intr-o astfel de campanie - medici, profesori etc. "Toti putem face asta, e chiar pentru Romania, nu este o initiativa politica", a sustinut actorul.Intre artistii care s-au implicat in prima zi a campaniei s-au aflat Victor Rebenciuc, Oana Pellea, Ilona Brezoianu, Daniela Oprisor, Natalie Ester, Maria Obretin, Olimpia Malai, Marcela Motoc."Semnati aceasta initiativa, aplaudati-o si semnati! O tara fara penali poate sa devina o tara adevarata, minunata. Cand n-o sa mai aiba posibilitatea sa fure legal, vom avea si autostrazi, si scoli, si spitale. Cata vreme ei ne fura, ne taraim", este mesajul lui Victor Rebengiuc, potrivit News.ro."Este mai grav ca niciodata. Tot ce a distrus Basescu acum se acutizeaza, toata generatia mea, 40-45 de ani, sa iasa sa voteze. (...) Daca tu nu votezi, pe mine ma afecteaza! Indiferent cum votezi, trebuie sa optezi pentru ceva, sa-ti faci datoria de cetatean", le-a spus jurnalistilor si actorul Marius Manolea.Oana Pellea s-a alaturat actiunii. Intrebata de ce, ea a spus "pentru ca pot si pentru ca-mi pasa" si pentru ca "nu vreau sa fie oameni cu probleme penale la conducere", ceea ce "inseamna nedemocratie, inseamna coruptie, dar nu cred ca exista in Tara Romaneasca vreun om cinstit care sa vrea asa ceva", mai spune Oana Pellea, care nu are niciun mesaj pentru cei aflati la putere. "Doar strangem semnaturi", spune ea.Marius Manole precizeaza ca nu se alatura USR si nici altui partid politic. "Nu vrem nimic de la ei, chiar daca este campania USR", spune actorul.Obiectivul USR este ca pana la finalul anului 2018 sa inainteze Parlamentului un proiect de revizuire a Constitutiei prin care sa se interzica persoanelor condamnate penal la pedeapsa inchisorii sa candideze la alegerile locale, parlamentare si prezidentiale, daca au savarsit infractiuni in mod intentionat. Pentru ca proiectul de lege sa ajunga in Parlament sunt necesare cel putin 500.000 de semnaturi ale cetatenilor cu drept de vot din cel putin jumatate din judetele tarii, iar USR s-a angajat sa sprijine acest demers prin intermediul filialelor sale teritoriale.Timp de o saptamana, in Piata Universitatii, intre orele 17.00 - 20.00, actorii vor strange semnaturi pentru ca persoanele condamnate penal sa nu mai conduca Romania. Totodata, cei care doresc detalii despre campanie pot accesa adresa www.farapenali.ro