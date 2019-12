Dosarul spagilor care ajungeau la PSD: CNAIR anunta supracontrol la toate punctele de frontiera

Ziare.

Decizia vine in contextul dosarului spagilor incasate la Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara, o subunitate a CNAIR.CNAIR are in structura sa 7 subunitati, fara personalitate juridica, denumite Directii Regionale de Drumuri si Poduri situate in: Bucuresti, Craiova, Iasi, Cluj, Timisoara, Constanta si Brasov."Vineri, 13.12.2019, prin decizia directorului general al CNAIR S.A. s-a dispus constituirea unei comisii de supracontrol care isi va desfasura activitatea la Agentiile de Control si Incasare din toate punctele de frontiera.Comisia va avea in vedere verificarea modului in care se respecta procedurile de lucru la Agentiile de Control", se arata intr-un comunicat remis vineriDirectorul Sorin Scarlat (foto) sustine ca vrea eliminarea definitiva a factorului uman implicat in procesul de cantarire, astfel ca s-a semnat un contract pentru achizitionarea a 18 instalatii de cantarire."Ne dorim eficientizarea activitatii in agentiile de control. Un factor important in acest sens il constituie eliminarea definitiva a factorului uman implicat in procesul de cantarire. Am facut un pas decisiv in aceasta directie prin semnarea unui contract pentru achizitionarea a 18 instalatii de cantarire performante.Saptamana trecuta am emis ordinul de incepere a procedurii de instalare. Avem un termen de implementare de 2 ani, insa rezultatul va fi o respectare riguroasa a procedurilor si, implicit, imbunatatirea intregului proces", a declarat Sorin Scarlat, directorul general al CNAIR, citat in comunicat.Controalele vin dupa ce DNA a retinut mai multe persoane din DRDP Timisoara si PSD Arad si Caras-Severin in dosarul spagilor de la Directia de drumuri.