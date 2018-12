Mesajul lui Augustin Lazar, de ziua impotriva coruptiei: Vom continua! Fiecare dintre noi poate lupta contra coruptiei

Ziare.

In mesajul sau, procurorul general spune ca vor continua investigarea infractiunilor de coruptie "in domeniile ce prezinta risc major de coruptie sistemica", dar si "infractiunile de mica coruptie, pentru descurajarea si prevenirea coruptiei in domeniile prioritare"."Sa marcam impreuna aceasta zi, amintindu-ne ca fiecare dintre noi poate contribui la lupta impotriva coruptiei", mai scrie pe contul de Facebook al Ministerului Public Iata intregul mesaj al procurorului general al Romaniei:Ziua internationala impotriva coruptiei, instituita de Organizatia Natiunilor Unite (ONU) in 2003, se sarbatoreste anual, la 9 decembrie.Semnata de Romania la 9 decembrie 2003, la Merida (Mexic) si ratificata prin Legea nr. 365 din 15 septembrie 2004, Conventia Organizatiei Natiunilor Unite impotriva coruptiei este primul tratat cu vocatie universala in domeniul combaterii coruptiei.Declaratia Primei Conferinte Anuale si a Adunarii Generale a Asociatiei Internationale a Autoritatilor Anticoruptie, sustinuta la 22-26 octombrie 2006, la Beijing (R.P. Chineza), indeamna autoritatile competente sa aplice prevederile relevante ale Conventiei pentru a stabili si intari sistemul de lupta impotriva coruptiei, precum si incurajarea statelor semnatare cu privire la celebrarea Zilei internationale impotriva coruptiei.