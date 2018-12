Reactia Departamentului de Stat al SUA in cazul OUG pe Codurile Penale. Romania nu mai e o parte a solutiei, ci o problema

Matthew Boyse: "Suntem atenti la tot ce se intampla!"

"Preocuparea", sentimentul care caracterizeaza diplomatia SUA in ce priveste situatia din Romania

este noul asistent adjunct al secretarului de Stat al SUA , responsabil cu afaceri europene. Acesta, aflat in prima lui vizita in Romania din aceasta pozitie, a avut intalniri cu oficialii de la Bucuresti."Ma aflu aici pentru a lucra in ce priveste relatia dintre SUA si Romania. Vreau sa duc mai departe munca facuta de predecesorul meu si vreau sa intensific dialogul cu Romania, mai ales acum, cand tara dumneavoastra a devenit o putere la Marea Neagra si are un rol mult mai important decat cel avut in urma cu doar doua luni", a declarat Matthew Boyse, marti, la o intalnire cu presa.Noul asistent adjunct al secretarului de Stat al SUA este inlocuitorul lui Brian Hoyt Yee , care a demisionat in ianuarie 2018.Boyse a vizitat deja Bulgaria si va merge si in Cehia si Slovacia in zilele urmatoare.Se observa o schimbare de ton care confirma si ea deteriorarea democratiei sub guvernarea PSD-ALDE.Boyse a precizat pentru reprezentantii mass-media cu care s-a intalnit azi ca a discutat cu autoritatile de la Bucuresti despre problemele legate de coruptie si despre statul de drept. "Aceste discutii au loc in mod frecvent si suntem atenti la tot ce se intampla si la evenimentele care au loc", a spus Boyse.De asemenea, diplomatul american a subliniat ca e "ingrijorat" de incercarile repetate ale majoritatii parlamentare de a modifica sistemul de justitie din Romania in interesul celor aflati la putere.Semnalul transmis de Matthew Boyse oficialilor de la Bucuresti nu este unul de sustinere entuziasta, ci, mai degraba, unul de preocupare fata de posibilitatea ca Guvernul Romaniei sa faca pasi care sa indeparteze tara noastra de principiile si valorile statelor occidentale.Preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de la 1 ianuarie, in plina criza generata de Brexit si in plina campanie electorala pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc in mai 2019, reprezinta o provocare pentru Guvernul Romaniei.Dupa o perioada de doi ani de indecizie in ce priveste problemele Europei de Est, atat cele referitoare la starea democratiei, cat si cele generate de presiunea exercitata de Rusia, diplomatia americana da semne ca si-a intors din nou privirea catre aceasta zona, ingrijorata de o posibila explozie de crize politice si militare care pot pune in pericol stabilitatea Europei.