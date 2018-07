Smiley a semnat pentru "fara penali in functii publice". Vezi si mesajul lui Tudor Chirila (Foto)

Chirila: Cea mai mare greseala este ca am ales lehamitea si neimplicarea

Cei care doresc detalii despre campanie pot accesa adresa www.farapenali.ro

Miercuri actori ca Oana Pelea, Victor Rebengiuc sau Marius Manolea au iesit pentru prima data in Piata Universitatii si au strans semnaturi de la trecatori. Joi, deja se formasera cozi.Vineri, un alt artist, de data aceasta din sfera muzicala, a dat tonul la semnat. Prezent la Gaesti unde sustinea un concert, Smiley a dat peste echipa care strangea semnaturi pentru "Fara penali in functii publice" si a dat "un autograf".Implicat puternic de la inceputul protestelor #Rezist, si Tudor Chirila a militat zilele acestea pentru initiativa "Fara penali".Intr-un mesaj postat pe Facebook, Chirila face un scurt istoric a motivelor pentru care s-a ajuns in aceasta situatie si atrage atentia ca cea mai mare greseala este sa credem ca totul se va termina cu bine fara implicarea fiecaruia dintre noi."In 1989 punctul 8 al proclamatiei de la Timisoara propunea ca fostii activisti de partid si ofiteri de securitate sa nu poata candida la alegeri pentru trei mandate consecutive. Era o forma de a ne apara viitorul. Din pacate, atunci nu am reusit sa ne aparam viitorul, punctul 8 de la Timisoara nu a trecut, iar fostii comunisti si securisti au preluat puterea.In 30 de ani au reusit sa creeze o mafie de partid si de stat cu afaceristi de succes, moguli, interlopi, "jurnalisti" de casa si mai ales "politicieni" care au facut legi pentru o minoritate de interese pur mercantile. S-a instaurat legalizarea jafului din banii publici. Asa au aparut penalii de azi, personajele suburbane, inculte, smecherasii de judet de tip Dragnea, Nicolicea, Iordache, Nicolae si lista continua si tot continua.Astazi ne luptam din greu sa corectam greselile trecutului. IarN-am inteles ca banii pe care ii fura ei sunt exact banii de spitale, autostrazi si scoli. N-am inteles ca pentru ei este ideal sa ne tampim si sa coboram standardele morale in mocirla. Si pentru ca n-am inteles toate lucrurile astea suntem astazi in situatia disperata din care nu mai stim cum sa iesim", a scris joi pe Facebook Tudor Chirila.Artistul lauda initiativa "Fara penali in functii publice" si isi manifesta speranta ca o vor semna cat mai multi romani."In conditiile astea singura arma care ne ramane este SOLIDARITATEA.Indraznesc sa cred si sa sper ca sunt mult mai multi oameni care vor semna aceasta initiativa de modificare a Constitutiei. Indraznesc sa sper. Cand s-a propus punctul 8 de la Timisoara aveam 15 ani si vocea in schimbare. Acum insa am o voce care nu mai tremura si poate fi auzita. La fel, fiecare dintre voi. Eu am semnat aceasta initiativa.Stiu ca si multi dintre voi ati semnat. Dar haiHai sa incercam sa reparam greselile trecutului. Sta in puterea noastra si intr-o simpla miscare a incheieturii care sa miste un pix strans intre degetele unui individ care poate face diferenta. Pentru ca ei asta vor sa credem: ca nu putem face diferenta. Ca suntem numere. Ca nu avem nicio putere. Ca e mai bine sa plecam, la fel ca alte milioane de romani. Ca trebuie sa-i lasam sa fure linistiti. Nu!", conchide Chirila.