Trimisul Departamentului de Stat al SUA la Bucuresti: Ati facut progrese in lupta anticoruptie. Nu vreau sa faceti un pas inapoi!

Vrem ca Romania sa continue pe acest drum

Ati facut progrese si nu vreau sa faceti un pas inapoi"

Ziare.

com

Lupta contra coruptiei necesita legi, lideri si curaj, a adaugat acesta."Romania este un simbol al succesului democratiei in ultimii ani, ati facut pasi istorici in lupta contra coruptiei, nu sunteti singuri in aceasta lupta. Stiti din perioada comunista cat de periculoasa poate fi coruptia.Institutiile din sistemul judiciar apara legile care sunt un simbol al civilizatiei occidentale in lume. Nimeni nu e mai presus de lege - asta este esenta ideii de ce inseamna occidentalism.nu numai pentru binele cetatenilor, ci si pentru modelul pe care il reprezinta Romania in fata vecinilor".Mitchell a adaugat ca nu vrea sa se implice in politica interna, dar mesajul SUA e puternic: Romania nu trebuie sa faca un pas inapoi."E important progresul pe care l-a facut Romania in a avea un sistem judiciar puternic si institutii anticorutpie puternice. Nu vreau sa ma implic in politica interna, dar aliatii si SUA sustin institutiile anticoruptie., a afirmat Mitchell.Adjunctul secretarului de Stat al SUA a salutat momentul discursului, 100 de ani de existenta statala a Romaniei, si a amintit ca SUA au sustinut democratia romaneasca.A citat din Iuliu Maniu si a amintit cat de departe a ajuns tara noastra in ultimele trei decenii, de la caderea comunismului incoace."Acum romanii sunt in continuare vigilenti si hotarati sa duca mai departe o tara plina de potential. SUA sunt alaturi", a spus Mitchell.Adjunctul secretarului de Stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, se afla luni la Bucuresti, in cadrul unui turneu european care mai include Zagrebul, Praga si Bruxelles-ul. Marti se va intalni de dimineata cu presedintele Klaus Iohannis, la Cotroceni.