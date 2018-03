Un chirurg de la Spitalul Coltea este cercetat pentru mita. Pacientul l-a reclamat la call-centerul Anticoruptie in spitale

Apelul lui Vlad Voiculescu

Potrivit unui comunicat al Parchetului Capitalei, la data de 19 martie 2018, medicul chirug B.M. din cadrul Spitalului Clinic Coltea ar fi pretins o suma de bani de la un pacient in legatura cu interventia chirurgicala efectuata acestuia."La data de 22 martie 2018 a primit suma de 500 de lei de la acesta, in legatura cu atributiile sale de serviciu", arata anchetatorii.Cauza a fost constituita ca urmare a unui denunt facut laPrin ordonanta din data de 22 martie 2018, fata de medic s-a luat masura preventiva a controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile.Chiar la inceputul saptamanii fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a facut un apel public pentru a opri fenomenul "plicului pentru doctor", aratand ca schimbarea poate incepe cu fiecare dintre cei care au luat asta drept o cutuma, iar celor carora li se cere de catre personalul medical sunt indrumati sa sune la linia anticoruptie in spitale, pe care a infiintat-o in timpul mandatului sau."Dincolo de bulibaseala creata de doamna Olguta&Co in sistemul sanitar si de noile inechitati create de legislatia proasta promovata de PSD-ALDE, cresterile succesive ale veniturilor din acest domeniu trebuie sa coincida cu eradicarea flagelului numitsauNu doar pentru cadin societatea noastra - cei saraci care ajung la spital, nu doar pentru ca, nu pentru ca este ilegal, indiferent daca este primit inainte sau dupa interventie/tratament, ci pentru ca felul in care arata si functioneaza astazi sistemul sanitar este si rezultatul coruptiei din sistem, al carei simbol este chiar acest mic, acest nenorocit #plic.Daca vi se cere, sunati aici:(hotline anticoruptie in spitale lansat in 2016) ", a scris luni pe Facerbook Vlad Voiculescu Atunci, unii utilizatori s-au aratat sceptici ca sistemul mai functioneaza sub guvernarea PSD-ALDE, insa Voiculescu ii sfatuia sa incerce oricum. Iata ca inca functioneaza.