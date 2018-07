Unicul supravietuitor al trupei Goodbye to Gravity a semnat initiativa "Fara penali"

Ziare.

Parintii lui Andrei au semnat si ei, marti, initiativa, aducand cu ei si semnatura acestuia, se arata pe pagina de Facebook USR Arad "Andrei Galut sustine de la distanta campania #FaraPenaliLa cortul campaniei #FaraPenali din Arad au semnat astazi membrii familiei lui Andrei Galut, aducand totodata semnatura acestuia, pe care au primit-o cu posta din Germania. Solistul si unicul supravetuitor al trupei Goodbye to Gravity, grav ranit in incendiul din clubul Colectiv, a dorit sa transmita sustinerea sa pentru o societate curata, in care politicienii certati cu legea nu au ce sa caute.La mai bine de doi ani si jumatate de la tragedia care a expus dimensiunea coruptiei si efectele sale criminale, artistul aradean s-a alaturat sutelor de mii de semnatari ai campaniei, din clinica din Germania unde urmeaza procesul de recuperare", precizeaza organizatia judeteana a Uniunii pe reteaua de socializare.USR scrie ca semnatura sa are in special o valoare simbolica, in contextul in care Andrei este "una dintre victimele cele mai grav si mai direct afectate de fenomenul coruptiei"."Semnatura sa are o valoare simbolica deosebita, Andrei reprezentand una dintre victimele cele mai grav si mai direct afectate de fenomenul coruptiei. Semnand impotriva unor politicieni pentru care legea si normele sunt cel mult optionale, pentru care banii publici conteaza mai presus decat vietile si bunastarea cetatenilor, solistul aradean le spune ca ne-am saturat de ei, ca dorim o societate guvernata de bun simt si de responsabilitate.Cei care doresc sa sprijine campania #FaraPenali o pot face semnand la cortul din fata magazinului Ziridava, zilnic intre orele 10-18:00. Pot descarca liste pe farapenali.ro, pentru a le semna alaturi de prieteni, colegi si familie si a le aduce apoi la cort sau la sediul USR Arad din strada Dimitrie Bolintineanu, numarul 5, etaj 4", se mai arata in mesajul publicat pe Facebook.In acest context, amintim ca marti plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat cererea de pensionare depusa de Valeriu Mihail Terceanu , care este judecator in dosarul Colectiv, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti.Asta inseamna ca procesul ar putea fi reluat de la zero, potrivit normelor in vigoare.