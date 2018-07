Japonezii, interesati de Sistemul anti-racheta de la Deveselu

Ziare.

Delegatia japoneza a fost formata din 18 persoane, printre care parlamentari ai Dietei Japoniei si ambasadorul Japoniei la Bucuresti. Vizita a venit dupa ce, in urma cu un an, niponii ar fi decis in privinta desfasurarii Sistemului anti-racheta Aegis Ashore in prefecturile Akita si Yamaguchi, ca ar putea apara tot teritoriul Japoniei.Dupa vizitarea bazei, delegatia japoneza a avut o intrevedere cu reprezentantii autoritatilor locale si judetene, printre cei prezenti numarandu-se prefectul Silviu Neacsu si vicepresedintele CJ Olt, Virgil Delureanu."Mai intai au fost la baza militara, apoi si-au incheiat vizita la noi in comuna. Dansii doresc sa achizitioneze si sa instaleze doua scuturi anti-racheta. Sunt discutii mari, in parlamentul dumnealor, daca le cumpara sau nu. S-a deplasat o delegatie de 18 parlamentari, plus ambasadorul de la Bucuresti, sa vada la fata locului care este impactul social, economic, cum o duce populatia, daca a aparut vreo problema in aceasta perioada. S-a vazut cum arata comunitatea si de ce investitii am beneficiat pana in acest moment", a afirmat primarul comunei Deveselu, Ion Aliman.Reprezentanti ai Ambasadei Japoniei in Romania au vizitat si pe 20 iulie baza militara NATO de la Deveselu.Potrivit informatiilor oficiale, oficialii niponi au facut un tur al Bazei romanesti 99 si al Scutului Aegis Ashore Missile Defense System Romania.Componenta terestra de la Deveselu a sistemului de aparare antiracheta AEGIS, impartit de SUA si de NATO, a fost declarata operationala pe 18 decembrie 2016, dupa aproape doi ani de constructie si aproape sase ani de la momentul in care Romania a fost de acord sa gazduiasca acest sistem.Baza militara de langa Caracal gazduieste un sistem de radar si trei baterii de rachete interceptoare SM-3 IB, care au rolul de a intercepta rachete balistice intercontinentale sau cu raza medie de actiune, principalele amenintari identificate provenind dinspre Iran si Orientul Mijlociu.Scutul antiracheta de la Deveselu a inceput sa fie construit in 2013, iar Romania a fost de acord sa gazduiasca acest sistem in 2010, printr-o decizie a CSAT, in 2011 fiind semnat Acordul dintre Romania si SUA privind acest sistem antiracheta. Interceptoarele de tip SM-3 IB (Standard Missile 3 Block IB) si radarul SPY-1 de la Deveselu fac parte dintr-un sistem complex de aparare impotriva rachetelor balistice cu raza medie si lunga de actiune, care este dezvoltat in comun de SUA si de NATO si care acopera intreaga Europa. Componenta de la Deveselu are rolul de a apara sudul spatiului european.