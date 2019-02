A fost arestat soferul microbuzului din care a cazut o fetita si a murit

Ziare.

Barbatul a fost dus astazi, in jurul orei 15:00, in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Salaj, potrivit publicatiei Magazin Salajean Conform Agerpres , soferul a fost retinut pentru 24 de ore joi, el fiind acuzat de ucidere din culpa si modificarea urmelor accidentului."Barbatul de 57 de ani, din Zalau, implicat in accidentul din data de 19 februarie (marti-n.red.) a fost retinut pentru 24 de ore si depus la Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Salaj.Politistii continua cercetarile pentru infractiunile de ucidere din culpa si parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia, fapte prevazute de Codul Penal", a transmis joi Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Salaj.Amintim ca o fata in varsta de 12 ani a murit, marti, in Zalau, dupa ce usa din spate a microbuzului in care se afla s-a deschis in mers si ea a cazut pe drum . Fata era eleva si plecase de la scoala.Potrivit IPJ Salaj, in momentul accidentului, fetita statea pe o banca improvizata, in spatele locurilor omologate ale autovehiculului. "Din cauza faptului ca nu s-a asigurat corespunzator la inchiderea usilor din spate, o minora de 12 ani, care se afla in calitate de pasager pe o banca improvizata, in spatele locurilor microbuzului, a cazut pe partea carosabila. Microbuzul era prevazut cu 15 locuri. In urma impactului, minora a decedat", se arata in informarea de presa a IPJ Salaj.