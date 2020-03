Ancheta deseurilor deversate in apele Argesului: Doi retinuti si sechestru pe bunuri de 6 milioane de lei

Ziare.

"De asemenea, la propunerea organelor de cercetare penala, prin ordonanta Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, a fost dispusa masura sechestrului asigurator pana la concurenta sumei de 6.000.000 lei, in vederea acoperirii prejudiciului cauzat prin reconstructie ecologica", informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB).Sunt efectuate cercetari cu privire la activitatea desfasurata de doua societati comerciale si mai multe persoane fizice, care ar fi colectat, transportat, deversat si ingropat deseuri in locuri neautorizate, provocand prejudicii semnificative mediului.In acest dosar, politistii din cadrul Politiei Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sprijiniti de comisari ai Garzii de Mediu, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au facut, marti, noua perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu."In cursul anului 2019, politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au declansat verificari cu privire la activitatea unor persoane fizice si juridice despre care existau indicii cu privire la savarsirea infractiunilor de colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deseuri, inclusiv supravegherea acestor operatiuni si intretinerea ulterioara a spatiilor de eliminare, precum si actiunile intreprinse de brokeri in procesul de gestionare a deseurilor, cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, care pot provoca decesul ori vatamarea grava a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului si deversarea, emiterea sau introducerea cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu a unei cantitati de materiale in aer sau sol care pot provoca decesul ori vatamarea grava a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, asa cum este prevazut in Legea nr. 101/2011 rep. pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului", arata sursa citata.In cauza a fost desfasurat un complex de activitati de cercetare, iar pe data de 3 martie au fost puse in aplicare noua mandate de perchezitie domiciliara, fiind conduse la sediul Politiei Capitalei, pentru audieri, 20 de persoane.Din datele obtinute a rezultat presupunerea rezonabila ca in perioada iunie - decembrie 2019, administratorii a doua societati comerciale si o persoana fizica au dispus colectarea, transportarea si deversarea sau ingroparea unor cantitati insemnate de deseuri in locuri neautorizate, provocand prejudicii semnificative mediului.