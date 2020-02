Arestari la Brasov, dupa perchezitiile de joi: Romanii care furau de pe carduri in SUA, prinsi cu ajutorul Secret Service

Ziare.

Judecatorul Cristina Gabriela Ciolacu, presedintele Tribunalului Brasov, a precizat ca trei dintre acuzati au primit mandate de arestare preventiva, iar alte doua persoane, arest la domiciliu.Potrivit presedintelui Tribunalului Brasov, cei trei barbati care au primit mandate de arestare sunt acuzati de infractiuni, respectiv complicitate la acestea, de constituirea unuiin scopul savarsirii de infractiuni contra sigurantei si integritatii datelor informatice, spalare a banilor, instigare la acces la ilegal la un sistem informatic, la efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, la operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.In ce priveste cele doua femei acuzate in acest dosar, acestea au fost plasate in arest la domiciliu pentru sprijinirea respectiv aderarea la grupul infractional organizat si spalare a banilor.Potrivit anchetatorilor, in perioada decembrie 2018 - decembrie 2019,a actionat o grupare infractionala specializata in savarsirea de infractiuni informatice si utilizare de echipamente destinate falsificarii instrumentelor de plata electronica, in vederea efectuarii de"In urma investigatiilor efectuate si a schimbului de informatii efectuat prin intermediuls-a stabilit faptul ca gruparea infractionala, formata din cetateni romani, ar fi racolat persoane din Romania, pe care le-ar fi ajutat sa ajunga in SUA, de multe ori prin, prin intermediul carorade pe teritoriul statelor americane Virginia si Carolina de Nord, prin instalarea unor, iar ulterior efectuarea de retrageri frauduloase din conturile victimelor.Banii astfel obtinuti erau trimisi in Romania de catre membrii gruparii, prin intermediul unorsi folositi de catre acestia pentru demararea unor investitii imobiliare", a aratat DIICOT, in comunicatul de presa.In urma celor 20 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Brasov, Valcea si Braila, au fost ridicate mai multe dispozitive artizanale de copiere a datelor inscriptionate pe banda magnetica a cardurilor bancare, documente de identitate, telefoane mobile, laptopuri, diverse medii de stocare si sumele de 48.240 de USD, 63.700 de lei, 10.420 de euro."In urma colaborarii intre cele doua state,, membre ale grupului infractional. In cursul zilei de astazi (vineri - n.r.), cei 5 inculpati vor fi prezentati Tribunalului Brasov cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile", a precizat DIICOT Actiunea a fost efectuata cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul IPJ Brasov - Serviciul Criminalistic, Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Valcea, Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Braila, Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala si a luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Brasov, suportul de specialitate fiind asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.