Barbatul care a injunghiat mortal directoarea unei gradinite din Bucuresti a fost arestat preventiv

O femeie de 38 de ani a fost injunghiata in incinta unei gradinite particulare din Sectorul 2 al Capitalei. Ea era chiar directoarea unitatii de invatamant iar agresorul e sotul acesteia Femeia a fost injunghiata in zona toracica si abdominala si a intrat in stop cardio-respirator. Medicii chemati la fata locului au reusit sa o resusciteze si sa o transporte la Spitalul Floreasca din Capitala pentru a fi operata de urgenta, insa a decedat pe masa de operatie.Femeia avea obtinut un ordin de restrictie in baza caruia fostul sot avea voie sa se apropie la cel mult 200 de metri de ea si de cei doi copii pe care ii aveau impreuna. In virtutea aceluiasi ordin de restrictie, barbatul fusese evacuat din casa.Apelul la 112 prin intermediul caruia a fost anuntat incidentul e inregistrat la 12.20, ora la care in incinta gradinitei erau copii.Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri ancheteaza acest caz.