Barbatul din Brasov care si-a ucis familia a fost arestat

Judecatorii Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov au dispus, miercuri, arestarea preventiva a barbatului care si-a omorat sotia si cei doi copii.Masura a fost dispusa pe o perioada de 30 de zile. Florin Buliga poate sa formuleze contestatie in urmatoarele 48 de ore.Monica Buliga, ucisa de sot cu mai multe lovituri de cutit, era nepoata fostului deputat PSD de Neamt Ioan Munteanu.Trupurile celor trei vor fi duse joi in comuna Tupilati, din judetul Neamt, pentru a fi inmormantate in localitatea natala.Medicii legisti din Brasov au efectuat autopsia. Daniel Danca, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov, a declarat ca cei doi copii si mama lor au avut parte de o moarte violenta."S-a stabilit ca moartea a fost violenta in cazul tuturor persoanelor. S-a datorat hemoragiei interne masive, consecutiva unui traumatism toracic, cu plagi injunghiate, penetrante in cavitatea toracica, cu organele atinse, plaman si care s-a putut produce prin loviri repetate cu corp taietor intepator, respectiv cutit. El a spus ca si-a omorat prima data sotia si dupa aceea copiii", a spus procurorul.Monica Buliga a fost gasita decedata, marti, alaturi de cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18 ani, dupa ce sotul acesteia s-a prezentat la Politie si a anuntat ca si-a ucis familia si a trimis-o "catre o lume mai buna".