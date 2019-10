Barbatul din Calarasi care a sechestrat si agresat sexual doi copii a fost arestat preventiv

Ziare.

com

Magistratii judecatoriei Oltenita au decis duminica, dupa audieri si perchezitii, arestarea barbatului pentru 30 de zile."Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi au depistat, in cursul zilei de ieri (vineri - n.red.), 25 octombrie a.c., un barbat in varsta de 52 de ani din localitatea Fundeni Frunzaresti, judetul Calarasi, care este principalul suspect in cazul unui dosar penal, inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Oltenita, sub aspectul savarsirii infractiunii de lipsire de libertate si de infractiuni la viata sexuala", a anuntat sambata IPJ Calarasi.Pe baza informatiilor de la Politia Capitalei, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Calarasi au identificat in locuinta barbatului un minor si la o adresa din Bucuresti un alt minor , ambii institutionalizati, despre care, din primele verificari, exista indicii ca ar fi victime ale celui in cauza.Unul dintre copiii agresati, un baiat de 16 ani, a fost gasit la locuinta barbatului, din Calarasi, iar celalalt copil, in varsta de 13 ani, a fost gasit incuiat in boxa unui bloc din cartierul Dristor, din Capitala.Cercetarile continua cu suspectul in stare de retinere.