Barbatul din Dolj a recunoscut ca si-a ucis vecina pentru ca "era vrajitoare". In casa barbatului a fost gasita moarta si mama lui

Dupa ce a fost retinut de politisti, sambata, barbatul din Plenita a recunoscut ca a omorat-o pe femeia gasita carbonizata in curtea sa."Asta batrana, stii ca-i vrajitoare? Si sunt mai multe. Vrajitoarele astea ne-au facut numai rau noua. La viitorul nostru, ma crezi?", a spus barbatul.El a mai spus ca femeia era vecina lui, iar dupa ce a fost intrebat de ce i-a dat foc el a spus: "Asa trebuia. Asa trebuie la vrajitoare".In casa barbatului a fost gasita moarta si mama lui, o femeie de 65 de ani, iar el a negat ca ar fi ucis-o si pe ea.Potrivit IPJ Dolj, politistii au fost sesizati, sambata, de un localnic, ca vecina sa a fost gasita partial carbonizata, in curtea unui barbat din localitatea Plenita. In casa a fost gasita decedata si mama barbatului, o femeie de 65 de ani."La fata locului s-a deplasat echipa operativa care a constatat ca o femeie de 83 de ani, din localitate a fost gasita decedata, partial carbonizata, in curtea unui barbat de 43 de ani, din Plenita, care se afla in acest moment in custodia politiei", au declarat reprezentantii IPJ Dolj.In urma necropsiei se va afla cu exactitate cauza decesului celor doua femei.Cercetarile au fost preluate o echipa coordonata de un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj.