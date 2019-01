Belgia anunta ca a reusit arestarea unor persoane care pregateau noi atacuri teroriste

Ziare.

Unul dintre suspecti a fost arestat in Molenbeek-Saint-Jean, o suburbie a orasului Bruxelles, potrivit unor surse citate de publicatiilesiParchetul federal belgian a anuntat ca au fost retinuti initial trei suspecti, in Leuven, Bruges si Molenbeek-Saint-Jean, dar unul a fost eliberat din lipsa de probe.Celelalte doua persoane retinute sunt inculpate pentru participare la activitatile unui grup terorist si pregatirea unui atentat."Forma si metodele acestui plan terorist inca nu sunt clare, sunt verificate legaturile cu grupuri teroriste", a declarat Eric Van Duyse, purtatorul de cuvant al Parchetului federal, citat de agentia de presa Belga.In 2016, Belgia a fost tinta unuia dintre cele mai sangeroase atacuri teroriste din Europa, cand un grup de atentatori sinucigasi care jurasera credinta organizatiei teroriste Statul Islamic a ucis 32 de oameni la Bruxelles.Atacurile s-au produs pe aeroportul Zaventem si intr-o garnitura de metrou, la patru luni dupa atentatele de la Paris, soldate cu 130 de morti.Ambele au fost comise de celule de tineri musulmani, dintre care unii se intorsesera din Siria. Celulele aveau legaturi intre ele.De atunci, Belgia este in alerta sporita si incearca sa reduca atat amenintarea interna, cat si pe cea reprezentata de militanti care s-ar putea intoarce din Orientul Mijlociu.