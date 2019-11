Ce spune barbatul acuzat de DIICOT ca ar fi violat-o pe Luiza Melencu, alaturi de Dinca

Ziare.

Aparatorul spune ca nu sunt probe suficiente pentru a-l incrimina pe clientul sau."Nu sunt foarte multe probe, ele tind spre zero. Exista probe, dar ele nu leaga in mod direct pe inculpatul Risipiteanu de savarsirea unor fapte, mai ales de cea de viol. (...) Sunt probe ADN. Nu pot sa spun mai multe. El nu recunoaste nimic, bineinteles. A avut o atitudine sincera, nu a recunoscut", a declarat Valentin Vladu, avocatul lui Stefan Risipiteanu, retinut de DIICOT pentru ca ar fi violat-o pe Luiza Melencu.Barbatul a spus, in fata instantei, ca il cunostea pe Gheorghe Dinca, insa ca vecin."Nu exista probe care sa-l lege direct pe inculpat. (...) Nu are cum sa regrete daca nu a recunoscut", a mai spus aparatorul.Barbatul s-a aratat mirat de faptul ca Gheorghe Dinca l-a denuntat, mai ales pentru ca au trecut 4 luni de la retinerea lui. Risipiteanu a recunoscut ca a fost in casa lui Dinca si inainte de data cand ar fi violat-o pe Luiza Melencu."A perceput-o ca pe o rautate din partea lui Dinca, in sensul ca abia acum vrea sa il ia si pe el. Nu are nicio legatura cu cauza si vreo infractiune savarsita in imobil, spune el. A fost mirat. Nu ca i-a tradat prietenia", adauga avocatul Valentin Vladu.DIICOT a anuntat, miercuri, ca a fost retinut un barbat in varsta de 46 de ani, pentru ca ar fi violat-o pe Luiza Melencu atunci cand fata era in casa lui Gheorghe Dinca.Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis, joi, arestarea preventiva pentru 30 de zile a lui Stefan Risipiteanu.