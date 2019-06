Criminalul politistului din Timis, arestat pentru 30 de zile

Ziare.

Judecatorii de la Tribunalul Timis au decis arestarea preventiva pentru 30 de zile pentru Ionel Marcel Lepa, barbatul care l-a ucis pe politistul Cristian Anarhiei, aflat in misiune.Lepa este cercetat pentru infractiunile de ultraj, omor calificat, nerespectarea armelor si munitiilor si uz de arma fara drept.Lepa este oricum incarcerat in Penitenciarul Timisoara unde are de ispasit o pedeapsa de patru ani si jumatate de inchisoare pentru talharie.Pentru ca s-a sustras de la executarea acestei pedepse, barbatul a fost urmarit de politisti, iar in timpul acestei urmariri l-a impuscat mortal pe Cristian Amariei.