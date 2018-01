Curtea de Apel intoarce decizia tribunalului: Seful CJ Neamt, arestat in dosarul de trafic de influenta

Ziare.

Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au admis, luni, propunerea procurorilor si au decis, in dosarul in care e acuzat de trafic de influenta. Acesta fusese retinut pentru 24 de ore in 18 ianuarie , ulterior Tribunalul Bacau dispunand plasarea sa sub control judiciar Arsene este acuzat de catre procurorii DNA ca in 2013, in calitate de deputat si presedinte al organizatiei judetene Neamt a PSD, a primit de la o persoana (martor in cauza), suma de 100.000 euro "pentru a-si folosi influenta pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor persoane din conducerea Agentiei Nationale de Integritate, in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in cazul unei persoane care, la acea vreme, avea functie de conducere in administratia locala".Banii remisi de martor intr-un restaurant din Bucuresti urmau sa ajunga la persoanele respective prin intermediari.