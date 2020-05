Doi cetateni straini, arestati pentru ca ar fi pus in vanzare spirtul care a ucis 10 ieseni

Ziare.

Magistratii ieseni au hotarat, luni seara, emiterea mandatelor de arestare pentru 30 de zile pe numele a doi cetateni straini, Dawoud Zuhair Abdel Nabi Ali si Ahmmed Faid, cei doi fiind acuzati de ucidere din culpa si inselaciune.Cei doi cetateni straini ar fi pus in vanzare spirt medicinal contrafacut, marfa fiind livrata in judetul Iasi. Zece persoane din mai multe comune ale judetului au murit dupa ce s-au intoxicat cu spirt medicinal contrafacut, in sticlele de plastic vandute oamenilor fiind alcool metilic in loc de alcool etilic.Politistii au facut patru perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov, iar mai multe persoane au fost duse la audieri Spirtul a fost comercializat in mai multe magazine din judetul Iasi, prin intermediul unei firme iesene.Avocatul omului de afaceri Ciprian Barticel, cel care a distribuit spirtul in Iasi, spune ca acesta nu stia ca marfa este contrafacuta si ca in momentul in care a sesizat ca ar fi ceva in neregula ar fi retras spirtul de la vanzare.In total, zece persoane din judetul Iasi au murit dupa ce ar fi folosit spirtul, victimele fiind din comunele Bratesti, Stolniceni-Prajescu, Todiresti, dar si din sate din zona Pascani.