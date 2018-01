Doi copii au fost arestati dupa ce au omorat jumatate de milion de albine

Ziare.

Copiii au distrus 50 de stupi de albine in Iowa (America) si din cauza frigului insectele au inghetat. Cei doi au fost arestati saptamana trecuta pentru actul de vandalism si acuzati de moartea albinelor, arata Science Alert "Au distrus fiecare stup, omorand toate albinele", a spus proprietarul Justin Engelhardt, care a precizat ca cei doi nu au furat absolut nimic, ci doar au distrus absolut tot.Pe langa moartea albinelor, cei doi au provocat si o paguba de 50.000-60.000 de dolari in urma distrugerii echipamentelor proprietarilor.Proprietarii nu aveau asigurare, asa ca acest incident putea reprezenta sfarsitul pentru ei. Insa un prieten a creat o pagina pentru a strange bani pentru a-i ajuta si in cateva zile oamenii au donat 30.000 de dolari, ceea ce ii va ajuta sa repopuleze repede stupii.In mod normal, vinovatii ar putea fi amendati cu cate 10.000 de dolari si ar risca pana la 10 ani de inchisoare, insa avand in vedere ca cei doi sunt minori pedeapsa ar putea fi mult mai mica.A.G.