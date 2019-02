Doi dintre cei trei agresori care au batut un jurnalist intr-un magazin din Bucuresti au fost arestati

Ziare.

Cel de-al treilea a fost lasat in libertate pentru ca nu numai ca nu l-ar fi batut pe barbatul de 53 de ani, ci chiar a incercat sa ii linisteasca pe ceilalti doi, arata Libertatea Pe numele celor doi au fost emise joi seara mandate de arestare pentru 30 de zile, a informat Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.Amintim ca un barbat de 53 de ani, jurnalist, a fost batut, in noaptea de marti spre miercuri, intr-un magazin din Sectorul 6."In data de 13 februarie, in jurul orei 01:30, prin apel 112, Sectia 22 Politie a fost sesizata ca intr-un magazin de tip non-stop a izbucnit o cearta intre un barbat si alti trei clienti. Conflictul a escaladat si cei trei l-au lovit de mai multe ori, dupa care au fugit. La fata locului s-au deplasat echipaje ale sectiei de politie, dar si de prim ajutor. Barbatul agresat a fost transportat la spital, pentru evaluare de specialitate", a informat Directia Generala a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB).Apoi, Politia a facut apel la populatie pentru a-i identifica pe cei trei suspecti