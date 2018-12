Doi tineri au fost arestati in Brasov dupa ce au batut si jefuit doi cetateni chinezi

Ziare.

Unul dintre suspecti este originar din municipiul Focsani, iar celalalt din municipiul Brasov.Acestia, in complicitate cu o a treia persoana, in varsta de 27 de ani, sunt banuiti ca au intrat, in Ajunul Craciunului, in locuinta unor cetateni chinezi din Brasov, pe care i-au amenintat si i-au lovit cu pumnii pentru a le da banii din casa. Au reusit sa fure astfel 110.000 lei, 2.200 yuani si 100 euro.Politistii au facut mai multe perchezitii in Brasov si Vrancea la suspecti, iar in urma acestora trei tineri au fost retinuti.In 29 decembrie, cei trei au fost prezentati instantei, care a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a tanarului de 22 de ani si a celui de 30 de ani, pentru talharie calificata.