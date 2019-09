Dosarul mitei pentru RAR Sibiu: 10 persoane au fost arestate preventiv

Ziare.

Reprezentantii Tribunalului Sibiu au anuntat, joi seara, ca magistratii au admis propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu si au dispus arestarea preventiva a zece dintre persoanele cercetate in dosarul mitei pentru verificarea tehnica a autovehiculelor.Decizia Tribunalului nu este definitiva si poate fi contestata in termne de 48 de ore.Reprezentantii Tribunalului Sibiu au precizat ca deja toti cei zece inculpati au contestat masura arestului preventiv.Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu a anuntat, joi, ca instrumentarea dosarului care vizeaza mai multi angajati ai RAR a inceput in mai 2018. Functionari ai RAR Sibiu si Valcea pretindeau si primeau sume de bani in legatura cu activitati de identificare, omologare si verificare a starii tehnice a vehiculelor in vederea inmatricularii. Functionarii foloseau complici si anumite coduri pentru a zadarnici o eventuala urmarile din partea organelor de ancheta In iulie 2018 a inceput urmarirea penala "in rem", iar in 09 septembrie 2019 s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de mai multi suspecti, cu privire la savarsirea de infractiuni de coruptie si complicitate la comiterea infractiunilor de coruptie."Prin ordonanta din data de 11.09.2019, procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu a dispus retinerea unui numar de 11 suspecti pentru o perioada de 24 ore, pentru savarsirea de infractiuni de coruptie si complicitate la comiterea infractiunilor de coruptie. Prin ordonanta procurorului din cadrul Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu din data de 12.09.2019 a fost pusa in miscare a actiunea penala fata de 13 dintre suspecti", au precizat procurorii.Dosarul a fost inaintat judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Sibiu cu propunere de luare a masurii arestarii preventive fata de 10 dintre cei 11 suspecti retinuti, dintre care seful Reprezentantei RAR - Sibiu si 2 ingineri din cadrul Registrului Auto Roman - Reprezentanta Sibiu, un inginer din cadrul Registrul Auto Roman - Reprezentanta Valcea si un agent de politie in cadrul I.P.J. Mures - Postul de Politie Bagaciu.In dosar s-a dispus de catre procurorul de caz masura controlului judiciar fata 3 inculpati, unul anterior retinut.