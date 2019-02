Duduianu, acuzat ca ar fi lovit intentionat cu masina un barbat, a fost arestat pentru 30 de zile

Ziare.

El a fost retinut de politisti si prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva dupa ce a lovit intentionat cu masina un barbat."In fapt, in seara de 7 februarie, in jurul orei 20,00, un barbat de 39 de ani, angajat in traversare, la culoarea verde a semaforului, la intersectia str. Buzoieni cu Calea Rahovei, a fost acrosat de un autoturism, care, dupa ce l-a lovit, a parasit locul. Din datele rezultate in urma vizionarii imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zona si a audierii unor martori, a rezultat ca intre pieton si conducatorul auto a existat un schimb de replici, pe fondul faptului ca barbatul angajat in traversare ar fi lovit cu piciorul autoturismul care nu ii cedase trecerea. La acel moment, soferul ar fi accelerat si l-a lovit cu intentie pe pieton, trecand cu rotile peste picioarele acestuia. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale", se arata intr-un comunicat al Politiei Capitalei.Potrivit DGPMB, in acest dosar de tentativa de omor, reprezentanti ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si ai Serviciului Omoruri au efectuat, miercuri dimineata, doua perchezitii domiciliare in Capitala.