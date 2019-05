Elevii de la Seminarul Teologic care au injunghiat mortal un barbat au fost arestati

Mesajul transmis de Seminarul Teologic

Potrivit acesteia, inculpatii si-au recunoscut faptele si au primit mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile pentru savarsirea infractiunii de omor."Am inaintat catre Tribunalul Galati dosarul care contine propunerea de arestare preventiva fata de cei doi inculpati retinuti in cursul serii de 24 mai, inculpati care sunt cercetati pentru savarsirea unei infractiuni de omor. Nu exista, pana la acest moment, un mobil al acestei infractiuni. Este un conflict spontan. Inculpatii se intorceau de la o petrecere, au trecut pe strada pe care locuia victima si acolo a avut loc agresiunea.Victima a fost lovita cu un cutit si apoi cu bate in zona capului, leziunile traumatice fiind incompatibile cu viata. Cei doi inculpati nu au fost agresati de victima. A fost o discutie contradictorie intre o ruda a victimei si cei doi inculpati, dar cei care au agresat au fost inculpatii. Fiul victimei a fost implicat in discutia contradictorie. Cei doi inculpati au recunoscut fapta", a spus Istrate.Avocatul celor doi elevi, Julieta Popescu, a precizat ca inculpatii regreta fapta si ca in cazul lor se va merge pe o procedura judiciara simplificata."Este o stare de soc, sunt niste copii, nu au prevazut acest incident, a fost un conflict spontan. S-a ajuns la aceasta tragedie, nu este deloc placut, regreta, evident. A fost o abordare pe strada. Cei doi veneau de la un banchet si, in urma acestor discutii, a degenerat. Putem spune ca a existat si o provocare, pentru ca au fost urmariti de parintele unuia dintre copii cu care a existat conflictul anterior. De aici, nu a fost decat un pas la crearea acestei altercatii intre tatal, cel care il insotea, si cei doi inculpati.Banchetul a apartinut seminarului, de acolo ei au plecat spre camin si pe traseu a aparut aceasta abordare din partea celor doi tineri, iar tatal unuia dintre ei, victima, a venit pentru ca baiatul sau a participat la o altercatie anterioara incidentului final.Regreta fapta. Cutitul il avea unul dintre inculpati, il avea in permanenta pentru ca ii placea sa detina acest accesoriu. Toti si-au recunoscut faptele. O sa mergem pe o procedura simplificata, si-au manifestat aceasta optiune inca de la faza de urmarire penala. Nu au fost mai multi, au fost doi, celalalt, mai exista un coleg, dar acesta nu are nicio participare", a mentionat Popescu.Seminarul Teologic Ortodox 'Sf. Andrei' din Galati, la care sunt elevi cei doi inculpati, a remis, sambata, un comunicat in care isi exprima mahnirea fata de situatia creata."Referitor la abominabilul incident produs in noaptea de 23 mai, in urma caruia o persoana si-a pierdut viata, Seminarul Teologic Ortodox 'Sf. Andrei' din Galati isi exprima mahnirea fata de aceasta situatie. In cazul nefericit in care se va constata implicarea unor elevi din scoala noastra in acest regretabil eveniment, dupa finalizarea cercetarilor legale se vor lua masurile administrative care se impun. Condamnand cu fermitate asemenea atitudini, ne exprimam regretul profund pentru pierderea vietii unei persoanei si ne unim in rugaciune cu familia indurerata", se spune in comunicat.Un barbat de 41 ani din Galati a fost injunghiat mortal, in noaptea de joi spre vineri, pe o strada din apropierea Scolii nr. 20 din localitate. In cauza a fost deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de omor.