Falsul chirurg italian a fost arestat preventiv

Chirurgul fals de origine italiana a fost arestat, joi noapte, pentru 30 de zile, dupa ce magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au admis cererea procurorilor.Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au pus in miscare actiunea penala fata de falsul chirurg italian, el fiind acuzat de inselaciune in forma continuata si simpla si de exercitarea fara drept a profesiei.Matteo Politi, italianul acuzat ca a operat in mai multe clinici private din Bucuresti, desi avea doar opt clase, a fost prins, miercuri, de politistii de frontiera de la Curtici, judetul Arad, in timp ce incerca sa fuga din tara. Potrivit unui comunicat transmis de Politia de Frontiera, miercuri, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, judetul Arad, a fost depistat un cetatean italian cautat de autoritatile romane intr-un dosar de inselaciune.Barbatul s-a prezentat in jurul orei 6.00 dimineata, la Frontierei Curtici feroviara, pentru a iesi din Romania, calatorind ca pasager intr-un tren Inter Regio, pe relatia Bucuresti - Budapesta.Este vorba de Matteo Politi, in varsta de 38 de ani, acesta legitimandu-se la frontiera cu un pasaport italian.In 2011, Matteo Politi a primit o sentinta de un an si jumatate in Italia, cu suspendare, dupa ce a mintit timp de mai multi ani ca e medic si a profitat ca avea acelasi nume de familie cu al unui cardiolog cu reputatie din Modena, respectiv Luigi Vincenzo Politi.