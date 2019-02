Falsul chirurg italian a fost retinut pentru 24 de ore

Ziare.

El a fost adus, miercuri seara, la Sectia 4 de Politie din Capitala, dupa ce a fost prins la Vama Curtici. El avea asupra sa un troler si o geanta de voiaj atunci cand a fost ridicat de ofiterii de politie de frontiera.Italianul, in varsta de 38 de ani, a fost depistat de politisti, in cursul diminetii, in timp ce incerca sa iasa cu trenul din tara pe la Punctul de Frontiera Curtici. El calatorea cu un tren InterRegio, pe relatia Bucuresti - Budapesta.Falsul medic a operat la clinici private din Romania, sub numele de Matthew Mode, fara a avea studii medicale, desi conform CV-ului absolvise universitati prestigioase. De fapt, a fost valet de parcare, nu avea nici avizul Colegiului Medicilor.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca MS nu i-a echivalat diplomele de studii falsului medic si ca acestuia i s-a permis in mod ilegal sa opereze.Politi a primit cod de parafa de la Biroul de Informatica sti Biostatistica Medicala in 23 martie 2018, functionarul care i l-a eliberat fiind mutat disciplinar pana la finalizarea anchetei interne, a anuntat DSP.