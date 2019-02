Falsul chirurg italian ramane in arest. Avocat: Nu e un pericol. El nu merge sa opereze prin metrou

UPDATE

Ziare.

com

"Daca pacientele nu se duceau la clinica, in mod evident, nu aveau niciun pericol. Pe de alta parte, lasarea in libertate a lui Matteo Politi nu reprezinta vreun pericol pentru vreo pacienta, pentru ca el nu merge sa opereze prin metrou si, cand vede o pacienta, este cu bisturiul pe ea. Ele s-au dus la clinica la el", a sustinut avocatul lui Matteo Politi. Magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile pentru chirurgul fals, italianul fiind acuzat de trei infractiuni, inselaciune in forma continuata si simpla si de exercitarea fara drept a profesiei.Matteo Politi ramane in detentie, dupa ce magistratii Tribunalului Bucuresti au respins contestatia arestului preventiv. Politi a cerut sa fie plasat sub control judiciar.Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au pus in miscare actiunea penala fata de falsul chirurg italian, el fiind acuzat de inselaciune in forma continuata si simpla si de exercitarea fara drept a profesiei.Matteo Politi, italianul acuzat ca a operat in mai multe clinici private din Bucuresti, desi avea doar opt clase, a fost prins saptamana trecuta de politistii de frontiera de la Curtici , judetul Arad, in timp ce incerca sa fuga din tara.