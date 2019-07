Fiul lui Leo de la Strehaia si inca un barbat, retinuti pentru inselaciune. Prejudiciul este estimat la 300.000 de lei

Ziare.

"Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, fiind in continuarea cercetarilor in cadrul unui dosar penal privind savarsirea infractiunii de inselaciune, au prins in flagrant 6 persoane, care, dupa ce au indus in eroare reprezentantii unei societati comerciale, au incarcat 17 aparate de aer conditionat, urmand sa incarce alte cateva zeci, pe care le-au transportat pe raza unei localitati din judetul Ilfov, fiind interceptati de politisti", a transmis Politia Capitalei, in noaptea de luni spre marti.Sursa citata a precizat ca, pana la acest moment, din cercetari a rezultat faptul ca mai multe persoane, "arogandu-si in fals calitatea de reprezentati a doua societati comerciale, ar fi indus in eroare persoana vatamata, determinand-o sa livreze de la punctul de lucru situat pe raza Sectorului 1, circa 150 de aparate de aer conditionat, in valoare de 300.000 lei"."Cercetarile sunt continuate de Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice a Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului1 cu doi barbati in stare de retinere", a mai transmis Politia Capitalei.Surse judiciare au precizat pentru News.ro ca unul dintre barbatii retinuti are 25 de ani, iar celalalt 40 de ani. Barbatul de 25 de ani este fiul lui Leo de la Strehaia.Cei doi sunt audiati la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Sectorului 1.