Fostul sef al ANAF, Serban Pop, a fost prins si arestat in Italia

Acesta a fost depistat, marti, in Como, in urma schimbului de date si informatii si a unei actiuni politienesti."Se va aplica mandatul european de arestare , urmand ca instanta din Italia sa se pronunte asupra executarii mandatului si predarii acestuia catre Romania, dupa transmiterea documentatiei necesare de catre instanta din Romania", precizeaza sursele citate.Fostul sef al ANAF Serban Pop a fost dat in urmarire generala pe 27 iunie, acesta sustragandu-se de la executarea pedepsei, dupa ce a fost condamnat definitiv de ICCJ la 5 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta in dosarul in care Alina Bica a fost achitata.