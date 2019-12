Gelu Oltean, fostul sef al Doi si-un sfert, arestat intr-un dosar de trafic de droguri

Ziare.

Potrivit procurorilor DIICOT, cei trei ar fi organizat intalniri pentru consum de droguri in Dambovita."Acestia organizau intr-o casa din judetul Dambovita reuniuni de consum de DMT (dimetyltriptamina), drog de mare risc ce contine Ayahuasca", a mai anuntat sursa citata.Surse apropiate anchetei au precizat, pentru MEDIAFAX, ca printre persoanele arestate se afla Gelu Oltean, fost sef al Departamentului de Informatii si Protectie Interna (DIPI) din Ministerul Afacerilor Interne, cunoscut si ca "Doi si-un sfert", de la numarul unitatii - UM 0215.De asemenea, au mai fost arestati concubina lui Oltean si un cetatean britanic.Gelu Oltean a ocupat functia de sef al Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna (actualmente departament) din cadrul MAI pana in anul 2014.Surse citate de G4Media arata ca ar fi vorba despre Vanessa Youness, patroana unei unei clinici de welleness din Stanesti, Dambovita, si de Thomas Lishman, care conducea sedintele de samanism.Vanessa Amal Youness a fost trimisa in judecata, pe 30 ianuarie 2019, pentru trafic de influenta, fiind acuzata de procurorii DNA ca ar fi primit, pentru aprobarea unor documente ce priveau licentele IT utilizate de Ministerul Educatiei.In 2017, Ministrul Afacerilor Interne a dispus o ancheta dupa ce in presa au aparut imagini in care seful Serviciului Control din cadrul Politiei de Frontiera, Aurelian Miu, ingenuncheaza in fata unei mese la care stau mai multi chestori din minister, inclusiv Gelu Oltean , fost sef al serviciului secret al Ministerului de Interne (DIPI).