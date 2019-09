Iasi: Barbat arestat dupa ce si-a violat in mod repetat sotia si si-a agresat sexual si cei 7 copii

Ziare.

In plus, barbatul este cercetat pentru rele tratamente aplicate minorului, dupa ce si-ar fi batut in mod repetat copiii, i-ar fi tinut flamanzi si in frig.Astfel, procurorul specializat in instrumentarea cauzelor cu victime minore a propus luarea masurii arestarii preventive fata de un inculpat din municipiul Iasi, casatorit, cu sapte copii minori, pentru savarsirea infractiunilor de "viol", "agresiune sexuala" si "rele tratamente aplicate minorului"."Propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi a fost admisa de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Iasi", a transmis Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi.Procurorii precizeaza ca, intr-o noapte de la sfarsitul lunii iulie 2019, pe fondul consumului excesiv de bauturi alcoolice, barbatul si-a trezit sotia pe care a obligat-o sa mearga in camera de la mansarda, impreuna cu fiul lor in varsta de un an, si, cu toate ca a refuzat, a obligat-o sa intretina raporturi sexuale normale, prin constrangere, si anume amenintand-o ca o taie cu cutitul pe care-l avea la indemana."Inculpatul, din toamna anului 2018 pana in luna iulie 2019, fara a se putea stabili data exacta a fiecarui act material, desi era tatal copiilor si i-ar fi revenit obligatia de ingrijire, crestere si educare, i-a dezbracat de la jumatate in jos pe minorii in varsta de 11 ani, 4 ani, 6 ani, 10 ani si i-a supus unor acte de natura sexuala, profitand de imposibilitatea lor de a-si exprima vointa.Din toamna anului 2018 pana in luna iulie 2019, fara a se putea stabili data exacta, dar de cel putin trei ori, in imobilele in care au locuit, desi era tatal fetitei in varsta de 8 ani si i-ar fi revenit obligatia de ingrijire, crestere si educare, a dezbracat-o de la jumatate in jos si a supus-o unor acte de natura sexuala, profitand de imposibilitatea ei de a-si exprima vointa, faptele intrunind elementele constitutive ale infractiunii de agresiune sexuala", au transmis procurorii.De asemenea, procurorii precizeaza ca, "de la nasterea fiecaruia dintre cei 7 copiii cu varste cuprinse intre 11 ani si 1 an, dar mai ales din toamna anului 2018 pana in luna iulie 2019, in mod repetat, i-a lovit, injurat, insultat, infometat, i-a obligat pe rand sa fumeze si sa consume bauturi alcoolice, i-a amenintat cu cutitul, si-a exhibat comportamentul sexual aberant, nu le-a asigurat conditiile de trai necesare si nici educatia corespunzatoare, actiuni care au pus in primejdie grava dezvoltarea fizica, intelectuala si morala a fiecaruia dintre copii, faptele intrunind elementele constitutive a 7 infractiuni de rele tratamente aplicate minorului".In plus, procurorii afirma ca, barbatul si-a violat in repetate raduri sotia, in prezenta celor sapte copii minori."De precizat ca inculpatul I.V. a fost supus unei expertize medico-legale psihiatrice stabilindu-se ca acesta a avut discernamant in momentul comiterii faptelor", au mai transmis procurorii.