Interlopul Florin Ghinea, zis Ghenosu, a fost adus in tara din Marea Britanie

"In urma cooperarii politienesti internationale cu autoritatile judiciare din Marea Britanie, astazi, 12 februarie, politistii romani au preluat, sub escorta, un barbat de 46 de ani, pe numele caruia exista un mandat de arestare preventiva emis de Tribunalul Bucuresti, pentru comiterea infractiunilor de proxenetism, spalare de bani, complicitate la trafic de persoane, incercare de a determina savarsirea unei infractiuni si constituire de grup criminal organizat", anunta IGPR.Surse din ancheta au declarat pentru News.ro ca barbatul aduse din Marea Britanie este Florin-Nicolae Ghinea, zis Ghenosu Schimbul de date si informatii a fost realizat prin Biroul Interpol.Ghinea, care a disparut in mai 2018 chiar inaintea unor descinderi ale DIICOT la locuinta sa din Targoviste, fiind dat in urmarire, a fost prins si arestat la Londra, in august 2018.Printre altele, el este acuzat ca ar fi organizat o retea de trafic de persoane care a trimis romance in Irlanda, Finlanda si in Dubai, in vederea exploatarii lor sexuale. El este acuzat, de asemenea, de planuirea asasinarii unui rival.Potrivit procurorilor DIICOT, membrii gruparii Ghenosu fac parte dintr-o grupare de criminalitate organizata, cu o deosebita notoritate locala, dar si nationala, incadrata in memoria sociala colectiva la notiunea de "clan interlop", "care a actionat pe o perioada indelungata de timp, in vederea comiterii unei multitudini de infractiuni, cele mai multe dintre acestea generatoare de venituri ilicite importante."Fostul sef al sectiei penale de la Tribunalul din Prahova, Dumitru Rebegea, a fost condamnat joi la sapte ani de inchisoare pentru luare de mita.Magistratul a fost acuzat ca l-ar fi eliberat pe interlopul Ghenosu in schimbul sumei de 40.000 de euro.