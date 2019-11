Mama Luizei Melencu spune ca il cunoaste pe barbatul retinut pentru ca i-ar fi violat fiica

Ziare.

Monica Melencu spune ca a studiat o parte din dosarul Caracal, iar acolo a gasit declaratia barbatului retinut, miercuri, dar nu i-a acordat importanta. Femeia afirma ca barbatul este cunoscut in Caracal ca fiind un consumator de alcool, dar nu crede ca acesta spune adevarul, ci, mai degraba, ca cineva l-ar fi fortat sa recunoasca."Nu stiu cat este de adevarat. Persoana asta de 46 de ani are declaratia la dosar. Noi ieri (marti - n.red.) am vazut dosarul, dar nu stiu cat poate fi de adevarat. Omul acesta, pana acum, de ce n-a declarat?Intr-adevar, scrie omul ars, cum il cheama... Nici nu mai stiu cum il cheama. Sunt bulversata. E vecin cu Dinca, da. L-am mai vazut. Nici nu stiu cum sa spun... Acesta e un om care bea, nu stiu cat poate fi de adevarat. Probabil cineva l-a fortat, nu stiu. Fane, Fane il cheama...Pentru noi, orice pista e importanta, dar nu stiu cat poate fi de adevarat. De ce n-a declarat pana acum? Nu m-am intalnit cu el, dar noi am stat in Caracal 20 de ani.Eu stiu ca omul acesta era un om care bea. El e ars pe maini. Eu nu mai stiu ce a declarat ca a facut, nu mai tin minte. El mergea prin curtea lui Dinca. Asta imi amintesc ca a declarat, dar cand s-a ars la maini nu-mi aduc aminte, in declaratie, ce a scris. Trebuie sa citesc iar sa vad despre ce e vorba.Noi am studiat abia 19 dosare. Toate sunt 30. Am citit declaratia din dosar. Ca il cheama Fane, dar nu ca a violat-o pe Luiza. Asta nu pot confirma ca ar fi scris asa ceva. Declaratia lui este la dosar. Am dat peste o declaratie de-a acestui Fane cu mainile arse", a declarat mama Luizei.Monica Melencu spune ca nu a fost anuntata de autoritati despre retinerea acestui suspect.In 2 decembrie, Luiza Melencu implineste 19 ani. Chiar daca fata e de negasit, rudele ii pregatesc o petrecere de ziua ei.Giorgiana Hosu, adjunctul DIICOT, a anuntat, miercuri, ca a fost retinut un barbat in varsta de 46 de ani, pentru ca ar fi violat-o pe Luiza Melencu atunci cand fata era in casa lui Gheorghe Dinca.