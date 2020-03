Mandat de arestare in lipsa pe numele lui Mario Iorgulescu

Accidentul

Tanarul este internat in prezent la o clinica din Italia.Tribunalul Bucuresti a dezbatut marti cererea procurorilor de arestare in lipsa a lui Mario Iorgulescu , fiul lui Gino Iorgulescu - presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, si a decis sa amane pronuntarea pentru joi.Initial, pe 19 septembrie 2019, Mario Iorgulescu a fost pus sub acuzare pentru ucidere din culpa si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.In aceeasi zi, anchetatorii s-au deplasat la Spitalul Elias , Sectia ATI, unde Mario Iorgulescu era internat din data de 8 septembrie 2019, pentru aducerea la cunostinta a calitatii procesuale si a acuzatiilor, insa, data fiind starea de sanatate critica a fiului presedintelui LPF, aceasta activitate nu a putut fi realizata, medicii responsabili de tratarea pacientului apreciind ca nu era oportuna.Pe 23 septembrie 2019, Mario Iorgulescu a fost externat pentru a fi transportat la o clinica de terapie intensiva din Italia, unde a ramas internat pana la data de 7 octombrie 2019, cand a fost externat si preluat de un institut de reabilitare psihiatrica din Italia. Ulterior, pe 31 octombrie 2019, a fost internat la o alta clinica din Italia, unde se afla si in prezent.Potrivit Parchetului, in continuarea demersurilor de audiere a lui Mario Iorgulescu si, implicit, de aducere la cunostinta a acuzatiilor, pe 2 octombrie 2019 a fost emis un ordin european de ancheta in acest sens, activitate finalizata de autoritatile judiciare italiene pe 23 octombrie anul trecut."Prin ordonanta din data de 20 decembrie 2019 a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva inculpatului, pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante, inculpatul fiind citat pentru aducerea la cunostinta a noii calitati procesuale, insa acesta nu s-a prezentat, invocand, prin aparatorii sai, motive de natura medicala, solicitand ca activitatile sa fie efectuate tot prin procedura judiciara internationala", spun procurorii.Ulterior, prin ordonanta din 23 ianuarie 2020, a fost schimbata incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina lui Mario Iorgulescu din infractiunile de ucidere din culpa si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante, in infractiunile de omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau altor substante si a fost emis un nou ordin european de ancheta, vizand audierea acestuia, cu aducerea prealabila la cunostinta atat a calitatii de inculpat, cat si a schimbarii incadrarii juridice, activitate adusa la indeplinire de autoritatile judiciare italiene pe 12 februarie.In septembrie 2019, Mario Iorgulescu a produs un grav accident auto, fiind sub influenta alcoolului si dupa ce a consumat cocaina.Procurorii noteaza ca, la data de 8 septembrie 2019, pe fondul unei crize de gelozie si intr-o stare de furie, avand o alcoolemie de 1,96 g/l si fiind sub influenta cocainei, intentionand sa se deplaseze din satul Gulia, comuna Tartasesti, spre un club din Parcul Herastrau, Mario Iorgulescu a condus un autoturism marca Aston Martin model DBS, cu o viteza ce depasea cu mult viteza legala de 50 km/h in localitate, si a patruns pe culoarea rosie a semaforului cu viteza de 145 km/h in intersectia dintre Sos. Chitilei si str. Teodor Neagoe.Anchetatorii explica faptul ca Mario Iorgulescu a accelerat pana la 162 de km/h, in momentul in care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteza redusa pe banda I, dupa care a urcat masina cu partea stanga pe un scuar, apasand la maximum pedala de acceleratie la un vehicul echipat cu un motor ce dezvolta 700 de cai putere, si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala, la viteza de 143 km/h, cu un autoturism marca Audi, condus de un barbat, care a decedat pe loc.Conform procurorilor, din momentul in care a patruns in intersectie pe culoarea rosie a semaforului, Mario Iorgulescu nu a actionat frana, iar in momentul coliziunii pedala de acceleratie era apasata la maximum.