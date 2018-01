Militarul care si-a ucis iubita a fost arestat. Fosta sotie spune ca era violent si ca o atacase cu toporul

Ziare.

Avocatul militarului spune ca acesta si-a recunoscut fapta si o regreta. Militarul urmeaza sa fie dus in arestul Politiei Capitalei.Fosta sotie a barbatului spune ca acesta era violent si ca a facut nenumarate plangeri la Politie."Este infiorator. Este cuvantul potrivit, eu de ieri nu imi revin efectiv din soc. Violent, cu consum de alcool si motivul pentru care am divortat este motivul pentru care aceasta fata l-a parasit. Nu mai puteam sa suport scenele de violenta, alcool si tot ceea ce se petrecea intre patru pereti. (...)Eu am fost nevoita sa imi parasesc tara ca sa imi pot proteja viata. In momentul in care lucrurile au scapat de sub control si eram amenintata cu moartea am fost nevoita sa parasesc tara, efectiv sa fug impreuna cu copilul, pentru a nu fi omorata", a declarat fosta sotie a militarului pentru Digi24.Femeia sustine ca a fost luata in serios doar dupa ce barbatul a atacat-o cu un topor."Nu m-a luat nimeni in seama. Singura persoana care a luat lucrurile in seama mai serios cand situatia se simtea ca scapa de sub control, adica cand el a incercat sa sparga usa de la apartament cu toporul sa intre peste mine in casa sa ma omoare", subliniaza femeia.Reprezentanti ai Politiei Dambovita spun insa ca pe numele barbatului a fost facuta o singura plangere, in 2011."In anul 2011, la Politia Orasului Titu a fost inregistrat un dosar penal pe numele celui in cauza, pentru lovire sau alte violente si distrugere. S-au efectuat cercetari, partile s-au impacat. S-a dispus neinceperea urmaririi penale. Activitatile de cercetare penala s-au efectuat sub supravegherea si coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Racari", a transmis Politia Dambovita.Institutia sustine, de asemenea, ca tanara decedata nu a depus nicio plangere si nu a sesizat Politia prin nicio modalitate cu privire la posibile agresiuni comise de barbat.Plutonierul Florin Oprea, specialist in grupa reparatii si conservare a Depozitului 129 Materiale Tehnice din Targoviste, din subordinea Bazei 2 Logistice, este angajat al MApN din anul 2009, a transmis, marti seara, Ministerul Apararii.Institutia a precizat ca in toata aceasta perioada militarul a avut un comportament normal, nefiind implicat in alte evenimente si a trecut toate testarile psihologice la care a fost supus conform normelor in vigoare . Ultima dintre aceste testari a fost efectuata in data de 19.10.2017, fiind declarat admis. De asemenea, MApN a anuntat ca barbatul a fost suspendat din functie.Barbatul, in varsta de 35 de ani, si-a urmarit, marti dupa-amiaza, concubina pana la un coafor din localitatea Titu, a intrat dupa ea si a injunghiat-o . Femeia, in varsta de 25 de ani, a fost transportata la spital, dar nu a putut fi salvata si medicii au declarat decesul.Militarul, originar din localitatea Lunguletu, traia de mai mult timp cu tanara in concubinaj, cei doi avand impreuna un copil.Dupa comiterea faptei militarul s-a predat la Politie, iar cazul a fost preluat de Parchetul Militar care a deschis pe numele barbatului un dosar penal pentru infractiunea de omor.