O femeie a fost arestata dupa ce si-a pus nepoatele sa cerseasca si le ardea cu tigara

Fetele erau obligate sa iasa la cersit si aveau norma zilnica de 400-800 de lei, arata Digi 24.In cazul in care acestea nu strangeau sumele respective erau pedepsite, adica arse cu tigara, tinute intr-un canal din curte plin cu apa sau lasate sa doarma pe strazi.Conform DIICOT, femeia a exploatat fetele in perioada 2009-2019. Procurorii si politistii au facut, joi, o perchezitie domiciliara, cu ocazia careia la locuinta femeii au fost identificate si ridicate 3 telefoane mobile, 1.950 euro si mai multe inscrisuri.Autoritatile banuiesc si ca in 2018, nora inculpatei, in varsta 29 de ani, din Cluj-Napoca, cu capacitate de a munci, a cersit, cerand ajutor material, prin folosirea a doi minori in varsta de 3 si 9 ani.Femeia de 53 de ani a fost arestata pentru 30 de zile.